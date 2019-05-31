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أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

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أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم
http://almnatiq.net/?p=735846

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء غد السبت بعد صلاة التراويح بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا الحفل الختامي وتسليم جوائز الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده .
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها الأولى حققت نجاحاً كبيراً من خلال المتنافسين للفوز بإحدى مسارات الجائزة الستة وتبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف ريال ، حيث شهدت تنافسا بين المشاركين من مدن ومحافظات منطقة الجوف .
وبين الدكتور الحميد أن نتائج المنافسات وإعلان الفائزين في مسارات المسابقة سيُعلن عنه غداً السبت بعد أن تم الانتهاء من الفرز النهائي من قبل لجان التحكيم، مشيراً إلى أن المنافسات استمرت لثلاثة أيام من قبل الشباب حتى سن 24 عاماً ، متمنياً للجميع التوفيق وموجهاً الدعوة للجميع لحضور حفل التكريم وتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل.
وأعرب الدكتور الحميد عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لحفظة كتاب الله عز وجل، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه, منوهاً بجهود اللجان التي عملت خلال مراحل المسابقة بما فيها لجان التحكيم .

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