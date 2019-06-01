احدث الأخبار

ترمب : سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية بعد أسبوعين
أبرز المواد
 جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام في ليلة 27 من رمضان
أبرز المواد
 ملك الأردن يصل إلى جدة
أبرز المواد
 أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين : سنتصدى بحزم للعدوان والتخريب
أبرز المواد
 دبلوماسي إيراني: السعودية والإمارات ومصر لديها برامج صاروخية متطورة
أبرز المواد
 عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات يصل إلى جدة
أبرز المواد
 حملة الرقابة البلدية تغلق 139 منشأة مخالفة بعسير
منطقة عسير
 ” أمانة عسير ” تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري
منطقة عسير
 أمانة الرياض تعايد السكّان بـ 220 فعالية احتفاءً بموسم العيد
أبرز المواد
 من خلال منصة “أبشر” .. مبادرة “فُرِجَت” تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم
أبرز المواد
 الأخضر يودع مونديال الشباب بالخسارة الثالثة
أبرز المواد
ترمب : سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية بعد أسبوعين

ترمب : سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية بعد أسبوعين

أبرز المواد
جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام في ليلة 27 من رمضان

جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام في ليلة 27 من رمضان

أبرز المواد
ملك الأردن يصل إلى جدة

ملك الأردن يصل إلى جدة

أبرز المواد
أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

أبرز المواد

ملك الأردن يصل إلى جدة

ملك الأردن يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735849
المناطق - واس

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال جلالته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن رئيس بعثة الشرف ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

روابط ذات صلة

ترمب : سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية بعد أسبوعين

ترمب : سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية بعد أسبوعين
جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام في ليلة 27 من رمضان

جموع المصلين يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام في ليلة 27 من رمضان
أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

أمير الجوف يرعى غداً الحفل الختامي لجائزة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*