ترمب : سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية بعد أسبوعين

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، في 18 حزيران/يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسية التي كان فاز بها خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.

وكتب الرئيس الجمهوري على تويتر “سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 حزيران/يونيو بأورلاندو في فلوريدا”.

وكان نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية عام 2020.

ورد الرئيس ترمب بشكل ساخر على ترشح بايدن، وقال في تغريدة: “مرحباً بـ(جو النائم) في السباق. آمل فقط أن يكون لديك الذكاء الذي طالما كان مشكوكاً فيه لشن حملة تمهيدية ناجحة. سيكون أمراً سيئاً. سوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمجنونة. ولكن إذا فعلتها، فسوف نتقابل في جولة البداية”.