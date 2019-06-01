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الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن تعقد إجتماع لمناقشة الإستعدادات لليلة 27 من رمضان وليلة (29)

الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن تعقد إجتماع لمناقشة الإستعدادات لليلة 27 من رمضان وليلة (29)

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الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن تعقد إجتماع لمناقشة الإستعدادات لليلة 27 من رمضان وليلة (29)

http://almnatiq.net/?p=735867
المناطق _ مكة المكرمة

بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، عقدت الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لليلة 27 من رمضان وليلة (29) والتي ستشهد ختم القرآن في المسجد الحرام.
وناقش الاجتماع الذي حضره الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس و مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وقائد القوة الخاصة للمسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وقائد قوات المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، استعدادات الجهات والخطط الأمنية والتنظيمية بما يحقق بحول الله الراحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين.

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