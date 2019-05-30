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“إعلان مكة المكرمة” الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

“إعلان مكة المكرمة” الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

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بلدية الداير تحذر من رفع الأسعار قبل العيد

بلدية الداير تحذر من رفع الأسعار قبل العيد

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بلدية الداير تحذر من رفع الأسعار قبل العيد

بلدية الداير تحذر من رفع الأسعار قبل العيد
http://almnatiq.net/?p=735873

شددت بلدية محافظة الداير على أصحاب المحلات من استغلال موسم عيد الفطر ورفع أسعار الخدمات المقدمة كصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات.

جاء ذلك خلال تنبيه للبلدية على المحلات التي تشهد في مثل هذه المواسم إقبالا كبيرا في العيد واستغلالها للمستهلك وأكدت البلدية على ضرورة الالتزام بالأسعار السائدة طوال العام وأن من يخالف ذلك فسوف يكون عرضة لتطبيق النظام.

و أشارت البلدية إلى انه في حالة وجود ملاحظة إبلاغ البلدية عن طريق الاتصال على رقم عمليات الأمانة 940.

يذكران البلدية ألزمت هذه المحلات بتسجيل تسعيرات خدماتها وعرضها في مكان بارز.

 

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