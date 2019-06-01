تمكين 26 ألف أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية في شهرين

المناطق - الرياض

مكن برنامج “سكني” خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، 26005 أسر من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المختلفة بينها 13538 أسرة سكنت منازلها، بالتزامن مع سير العمل في تنفيذ 46 مشروعا سكنيا موزعة في 16 مدينة حول المملكة، بجانب إطلاق تسعة مخططات سكنية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي لتوفير 5646 قطعة أرض في خمس مناطق مختلفة.

وأصدرت وزارة الإسكان العدد الـ20 من نشرتها الدورية التي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على بياناتها والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

‏وتطرقت النشرة إلى الإحصائيات الرسمية للسوق المالية السعودية “تداول”، التي أظهرت تداول ما يزيد على 510 ملايين سهم في القطاع العقاري بنسبة بلغت 18.7 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وتوزعت الأسهم بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات بواقع 33.3 في المائة و66.7 في المائة على التوالي، لتسجل ارتفاعا عن أعداد الأسهم المتداولة في القطاع خلال شباط (فبراير) الذي سجل تداول 15.2 مليون سهم كان النصيب الأكبر منها للصناديق العقارية.