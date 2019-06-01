السلمي: إيران وراء استشراء الظاهرة الإرهابية

المناطق - الرياض

قال الدكتور محمد بن صقر السلمي، رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، “إن التدخلات الإيرانية خطر على الأمن الإقليمي العربي من خلال ميليشياتها الطائفية واستراتيجيتها التوسعية وصناعة ميليشيات عسكرية وشبكات عقائدية واستعمالها في زعزعة أمن الدول ونشر الفوضى، مشيرا إلى أن السلوك الإيراني ينطلق من استراتيجية تهدف إلى نشر وتصدير الثورة ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية في الدول واستهدافها لزعزعة أمن دول الخليج وتهديد سوق الطاقة عبر استهداف ناقلات النفط”.

وأضاف السلمي وفقا لـ “لاقتصادية”: نحن متفائلون، من خلال عقد ثلاث قمم في مكة المكرمة، أن يكون هناك موقف موحد ومتقارب تجاه السياسية الإيرانية في المنطقة، لتعود إيران دولة طبيعية تراعي حسن الجوار، مشيرا إلى أن إيران وراء استشراء الظاهرة الإرهابية والتدخل الإيراني عامل تهديد خارجي للأمن الإقليمي، وهي من يقف خلف تفاقم الأزمات الإنسانية، وتهديد سلامة الملاحة الدولية.

وتابع: إيران تسعى إلى تحقيق أحلام واهية من خلال مطامعها ومنظورها المعادي لدول الخليج العربي والمنطقة العربية، وسعيها الحثيث لزعزعة الأمن الإقليمي من خلال زرع جماعات إرهابية داخل الدول الخليجية والعربية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الإيرانية تتبنى زعزعة الأمن الإقليمي في دول المنطقة على ثلاثة أركان، تتمثل في التدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية، وإشعال أزمات داخلية في الدول وتغذيتها عبر استغلال أحزاب ومعارضين وطوائف وأقليات، وكذلك دعم الإرهاب وصناعته وتمويله وتسليحه والترويج الفكري لأطروحاته المتطرفة والمتشددة، والتحريض على الطائفية المضادة واستعمالها في زعزعة أمن الدول، ونشر الفوضى.

وأكد السلمي أن لإيران اعتبارات تراعيها في صناعة أذرع عسكرية تابعة لها في الدول العربية للاستغلال السياسي للميليشيات في الضغط على الحكومات في إطار خدمة مصالحها، مشددا على مخاطر ميليشيات إيران على الأمن القومي في دول المنطقة، وتهديد أمنها واستقرارها، وكذلك تهديد الملاحة.

وأوضح السلمي أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة استراتيجية النظام الإيراني المتمثلة في الاعتماد على الميليشيات، من خلال رد فعل واضح ومباشر من دول العالم يركز على ميليشيات إيران الوكيلة التي تعد جزءا لا يتجزأ من أجهزة النظام الإيراني، إذ تشكلها طهران وتمولها وتسلحها وتدربها بقصد مساعدتها في تنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة، وفي حال لم يقم المجتمع الدولي بواجبه في اتخاذ رد فعل جماعي تجاه إيران، فبإمكان دول المنطقة أن تتبنى سياسات أكثر صرامة تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بهدف إجبار قادة إيران على إعادة النظر في حساباتهم.