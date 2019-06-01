الجيش اليمني يكبد الحوثي خسائر فادحة في الضالع

المناطق - الرياض

أفادت مصادر يمنية بوصول 25 قتيلا و جريحا لعناصر ميليشيات الحوثي إلى مستشفى الثورة العام في مدينة إب، من جبهات القتال في محافظة الضالع.

وقالت مصادر طبية إن المستشفى استقبل جثث 5 قتلى و20 جريحا سقطوا في جبهات القتال في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، حيث تتواصل المعارك بين القوات المشتركة والحزام الأمني مع المتمردين الحوثيين.

وذكرت مصادر ميدانية أن حدة المواجهات بين الطرفين تصاعدت في جبهات قعطبة “باب غلق” والجبهة الغربية “شخب”، بعد سيطرة القوات المشتركة على عدد من المواقع بمنطقة شخب، ووصولها إلى أطراف منطقة الفاخر على الحدود بين الضالع وإب.