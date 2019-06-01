400 ألف شخص يحيون ليلة الـ 27 من رمضان في الأقصى

المناطق - وكالات

توافد مئات الآلاف من المصلين على المسجد الأقصى لأحياء ليلة الـ 27 من رمضان، حيث قدرت دائرة الأوقاف الفلسطينية عددهم بأكثر من 400 ألف مصل.

وأظهرت صور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حشودا كبيرة من المصلين داخل وخارج المسجد الأقصى يؤدون الصلاة في ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وكان نحو 270 ألف مصل من القدس المحتلة وأراضي عام 48 والضفة الغربية، قد أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة، بحسب الوكالة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية البلدة القديمة ومحيطها والمسجد الأقصى بزعم تنفيذ فتى عملية طعن قرب باب العامود.

وتشهد القدس حركة نشطة بفعل التوافد الكبير للمواطنين، الذي يتوقع له أن يزداد مع ساعات مساء الجمعة للمشاركة في إحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان، ليلة القدر، برحاب المسجد، والمشاركة في ختم القرآن الكريم في صلاة قيام الليل “التراويح”، وفقا لـ”وفا”.