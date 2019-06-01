نهائي أبطال أوروبا.. كين بانتظار قرار “اللحظة الأخيرة”

المناطق - وكالات

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه سينتظر “حتى اللحظة الأخيرة” لاتخاذ قرار بشأن مشاركة مهاجمه هاري كين المتعافي حديثا من الإصابة، في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، السبت.

ويغيب الهداف كين (25 عاما) عن صفوف فريقه منذ تعرضه لإصابة في الكاحل، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية في أبريل الماضي.

لكنه أكد هذا الأسبوع جاهزيته للمشاركة في النهائي، الذي يسعى فيه فريقه الى إحراز لقبه الأول بدوري أبطال أوروبا.

وبعدما أبدى في تصريحات سابقة تفاؤله بقدرة كين على خوض النهائي على ملعب “واندا متروبوليتانو” في مدريد، بدا بوكيتينو مترددا بشأن ذلك الجمعة، إذ أجاب على سؤال عن مشاركة قائد خط هجومه: “لا أعرف. تتبقى لنا حصة تدريبية واحدة وعندها سنكون قادرين على اتخاذ القرار”.

وتابع: “اتخاذ قرار غدا لن يكون سهلا (…) لدينا كل المعلومات ونعرف كل تفصيل. لمحاولة الفوز، يمكنك أن تستخدم فقط 11 لاعبا (في التشكيلة الأساسية)، وهذا هو أصعب قرار”.

وفي غياب كين، عول بوكيتينو على آخرين في خط الهجوم مثل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، والبرازيلي لوكاس مورا الذي منح الفريق بطاقة النهائي بتسجيله “هاتريك” الفوز على أياكس الهولندي في إياب نصف النهائي (3-2)، بعدما كان فريقه قد خسر ذهابا على أرضه 1-صفر.

وتابع الأرجنتيني الباحث عن لقبه الأول مع الفريق الذي يشرف عليه منذ 2014: “نتحدث عن قيمة اللعبة. حصلت أمور عدة في إنجلترا، العديد من المشاكل، وغدا سيتابعنا مليار مشاهد، وأمامنا فرصة لإظهار قيمة كرة القدم”.