قتل زوجته وسلم رأسها للشرطة

المناطق - وكالات

قتل رجل زوجته بطريقة مروعة، ولجأ إلى “أساليب فظيعة” في التمثيل بجثتها، للانتقام من شريكة حياته بعدما ساورته الشكوك في تعرضه للخيانة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الرجل قطع رأس زوجته، ثم ذهب إلى مخفر الشرطة واعترف بالجريمة، وهناك عرض أجزاء من جثة الزوجة، بجريمة بشعة شهدتها منطقة ويست بنغال في الهند.

ودخل المجرم إلى المخفر وقال إنه يريد أن يلتقي الضابط، وحين سئل عن سبب الطلب، سحب رأس الزوجة من حقيبة وسط ذهول الجميع.

وكشف الجاني أنه قتل الزوجة بعدما قام بتقييد يديها وقدميها، وعثرت الشرطة على ما تبقى من الجثة في بيت العائلة، التي تمتلك طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وقال القاتل إنه شك في أن تكون زوجته قد أقامت علاقة مع أحد الجيران، ودخل معها في شجار بسبب الشكوك، انتهى إلى قتلها بهذه الطريقة.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الهندية فتح تحقيق بشأن جريمة القتل المروعة، في البلد الآسيوي الذي يسجل معدلات عنف مرتفعة ضد النساء.