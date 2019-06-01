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“الكاف” يدعو لاجتماع طارئ بعد أحداث مباراة الترجي والوداد

“الكاف” يدعو لاجتماع طارئ بعد أحداث مباراة الترجي والوداد

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“الكاف” يدعو لاجتماع طارئ بعد أحداث مباراة الترجي والوداد

“الكاف” يدعو لاجتماع طارئ بعد أحداث مباراة الترجي والوداد
http://almnatiq.net/?p=735946
المناطق - وكالات

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، السبت، بيانا عقب سلسلة الأحداث التي شهدتها مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بين فريق الترجي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، مساء الجمعة.

وجاء في البيان المنشور على موقع الكاف أن رئيس الاتحاد القاري “أحمد أحمد قرر دعوة اللجنة التنفيذية لاجتماع طارئ في الرابع من يونيو (الثلاثاء المقبل)”.

وأضاف البيان أن جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته في الاجتماع المنتظر سيتمحور حول “الحلول التنظيمية المتعلقة بهذه المباراة”.

وكانت المباراة توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها بعيد إلغاء هدف للوداد في الشوط الثاني، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-صفر).

وفي نهاية المطاف، انسحب لاعبو الوداد من الملعب، قبل أن يطلق الحكم الغامبي، باكاري غاساما، صافرته لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب، والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، و2019).

ولنحو ساعة ونصف ساعة، توقف اللقاء الذي أقيم، على الملعب الأولمبي في رادس، لحسم وجهة اللقب، بعد تعادل الفريقين 1-1 ذهابا، الأسبوع الماضي، في الرباط، بسبب احتجاجات، محورها تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم “الفار”.

ومع امتداد فترة التوقف، نزل رئيس الكاف، أحمد أحمد، إلى أرض الملعب، حيث تشاور مع مسؤولي الناديين، قبل أن يعود إلى المدرجات.

وبعد فترة توقف امتدت لنحو 90 دقيقة، أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز الترجي، بينما كان فريق الوداد غادر الملعب بالكامل.

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