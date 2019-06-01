بلدية بقيق: رفع 21 سيارة ومعدة تالفة بالمحافظة

بقيق - المناطق

قامت بلدية محافظة بقيق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بسحب السيارات التالفة والمهجورة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع والمواقف، والتي تتسبب في تشويه للمنظر الحضري، ضمن معالجة التشوه البصري خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ.

وأوضح رئيس بلدية محافظة المهندس فارس بن محمد آل عريج، أن عملية السحب والحجز تتم بعد إنذار أصحاب هذه السيارات والمعدات بمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بوضع ملصق خاص بالبلدية يحدد فيه وقت لإزالتها من قبل صاحبها على السيارة والتالفة والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام وبعد انتهاء المدة الزمنية يتم رفعها ووضعها بحجز البلدية، مشيرا الى أن ظاهرة السيارات التالفة والمتوقفة في الطرقات وداخل الأحياء تشكل خطراً أمنياً.

وقال بأن البلدية سحبت خلال الشهر الحالي21 سيارة في الشوارع العامة ومنطقة الصناعية بعد أن تركها أصحابها فترة طويلة، مخالفين بذلك قوانين المرور حيث يتم سحب السيارات التالفة وغير الصالحة للاستخدام وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي ملاحظات عليها لتقوم البلدية بإزالتها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة المهندس فارس بن محمد آل عريج ضرورة تعاون الجميع للحفاظ على عدم وقوف السيارات التالفة فترات طويلة مما يسبب تلوث بصري وبيئي وأنه يستوجب علينا جميعاً التعاون في تحسين المظهر الحضري بمعالجة التشوه البصري.