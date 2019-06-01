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بلدية اللهابة تستعد لاستقبال عيد الفطر السعيد لعام1440هـ

المنطقة الشرقية

بلدية اللهابة تستعد لاستقبال عيد الفطر السعيد لعام1440هـ

بلدية اللهابة تستعد لاستقبال عيد الفطر السعيد لعام1440هـ
http://almnatiq.net/?p=735964
اللهابة -المناطق

أكملت بلدية اللهابة كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد لهذا العام 1440هـ، وذلك بتكثيف جهودها من الخدمات البلدية، والتركيز على النظافة العامة والتي شملت اللهابة والمراكز والقرى التابعة، وكذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا للتأكد من سلامة المواد الغذائية والمنشآت التي تتعلق بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة الأستاذ عبدالله بن عجاج المطيري أن البلدية تقوم بمراقبة المحلات و تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية على محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات وصوالين الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة وإستيفائهم للشروط الصحية والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداول المواد الغذائية وكل ما يتعلق بصحة الإنسان و بما يكفل المصلحة العامة والاستعداد لعيد الفطر السعيد لهذا العام .

وقال أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الفطر السعيد لهذا العام، وذلك بتكثيف جهودها خصوصا في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ففي قسم صحة البيئة بدأت بتكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، وذلك بالتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه والباعة الجائلين وذلك لمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بصحة العامة.
وأضاف أن البلدية قامت بالاستعداد أيضا وذلك من خلال صيانة وتهيئة منتزه الملك سلمان باللهابة لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة وغيرها، وكذلك صيانة وتهيئة الحدائق باللهابة والمراكز التابعة وتكثيف عمليات النظافة وقص المسطحات، بالإضافة إلى نظافة المداخل، مشيرا الى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابة والمراكز والهجر التابعة لها، وصيانة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، وعمل صيانة للحدائق العامة والمنتزهات.

ودعا المطيري عموم المواطنين والمقيمين باللهابة للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز 940 الذكي.

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