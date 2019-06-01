أمانة الشرقية: تجهيز 677 حديقة وزراعة أكثر من 1,2مليون شجرة ضمن استعدادات عيد الفطر

الدمام - المناطق

واصلت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك في البلديات المرتبطة والتابعة .

وكشف وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة قامت بتجهيز ٣٣٧ حديقة في ١٥ بلدية مرتبطة فيما بلغ إجمالي مساحات هذه الحدائق بأكثر من ٣،٥ مليون متر مربع، وتم زراعة أكثر من ١،٢ مليون شجرة وشجيرة، إضافة الى زراعة أكثر من ٣٤ ألف نخلة في ١٥ بلدية، فيما بلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء التي تم زراعتها في نطاق هذه البلديات أكثر من ٥ مليون متر مربع .

وقال بلغ إجمالي أطوال الشوارع المشجرة ٢٥٤ كيلو متر طولي، فيما بلغ إجمالي عدد المتنزهات التي تك إنشائها ضمن نطاق الـ ١٥ بلدية ١١ منتزه بمساحة إجمالية تتجاوز الـ ٥ مليون متر مربع، فيما تم إنشاء ٥٧ مضماراً بطول يتجاوز ٨٤ ألف متر طولي.

وأشار الصفيان الى أن الأمانة وضمن استعداداها المتواصلة لموسم العيد في ١٥ بلدية مرتبطة قامت بتجهيز ١٦١ ملعب رياضي، و ٨١ دورة مياه و ١٢لعبة لذوي الهمم، وكذلك ٥٥٤ لعبة للأطفال .

وأبان الصفيان بأن أمانة الشرقية وضعت خطة متكاملة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في هذه البلديات والتي تأتي ضمن استراتيجية الأمانة في توزيع المشاريع التنموية وتنفيذها وفقا للاحتياجات بهدف تهيئة البنية التحتية في جميع محافظات وهجر ومدن المنطقة الشرقية، لافتا الى وجود ١٩ مشروع جاري تنفيذها، إضافة الى ١٣ مشروع تحت إجراءات الترسية، و ٤ مشاريع تم الانتهاء منها .

وذكر أن إجمالي قيمة مشاريع أنسنة المدن الجاري تنفيذها في ١٥ بلدية مرتبطة تجاوز الـ ٤٨ مليون ريال، و بلغ إجمالي قيمة مشاريع أنسنة المدن المنتهية قرابة الـ٣ مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة مشاريع أنسنة المدن تحت إجراء الترسية أكثر من ٤٨ مليون ريال، والتي تساهم في زياده مساحه الرقعة الخضراء وتحقق معايير أنسنة المدن، لافتا الى أن هذه المشاريع تم البدء في تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق جدول زمني تم وضعه وتم الانتهاء من هذه المشاريع خلال الفترة الماضية.

وقال أن الأمانة قامت بتهيئة 340 حديقة وساحة بلدية في حاضرة الدمام وكذلك المتنزهات العامة و ثمان واجهات بحرية وكورنيش، من خلال ترتيب المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات وزراعة أكثر من 12 مليون من الزهور الموسمية في كافة حاضرة الدمام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا بالإضافة الى زراعة الآلاف من الأشجار والشجيرات في مختلف الميادين والطرق والساحات، كما تم تركيب عدد 12 مجموعة ألعاب جديدة للأطفال متنوعة الأشكال في عدد من الحدائق، بالإضافة الى مجموعات الألعاب القائمة، وكذلك صيانة دورات المياه وكراسي الجلوس وصيانة مناطق ألعاب الأطفال، إضافة إلى أعمال الإنارة والتشجير.

وشدد الصفيان على أن هذه الاستعدادات والتجهيزات تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الذي وجه في وقت سابق كافة المسؤولين والمختصين في الوكالات والإدارات بالأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بالوقوف ميدانيا على كافة التجهيزات والاستعدادات لموسم العيد.