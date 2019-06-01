أمير مكة بالنيابة يهنئ ولي العهد على نجاح القمم الثلاث بمكة

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رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

واحتظنتها مكة المكرمة .

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية خطية “يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله وأدام عزه-وعُقدت على أطهر البقاع مكة المكرمة، وما صدر عنها من قرارت سيكون لها -بإذن الله- أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والاسلامية، وإن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدههم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات