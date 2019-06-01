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7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين

7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين
http://almnatiq.net/?p=735995
المناطق_متابعات
تسبب بعض أنواع الأطعمة شعورا بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لدى تناولها، وفي هذه الحالة ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتجنبها قدر الإمكان، واستبدالها بأغذية تزيد النشاط والطاقة، وبحسب موقع “ويب طب” فإن هناك 7 أصناف من الأطعمة تسبب الكسل والإرهاق وقلة النشاط عند تناولها.

1- الخبز الأبيض:

ينصح خبراء التغذية بتناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسمر، باعتبار الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيقالأبيض تسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير. أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقت طويل لإمتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.

2- حبوب الإفطار:

هذا النوع من الطعام يحتوي على كمية كبيرة من السكريات يمكن أن تضر من يتناوله، فالسكر الذي في تلك الحبوب يرفع الطاقة سريعا، ولكن لفترة قصيرة، وبعدها يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك، فإنه يحدث إضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ، وبالتالي يفقد المرء قدر كبير من الطاقة.

3- المقليات:

تحتاج الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى يتم هضمها، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

وينطبق هذا أيضا على مختلف الأطعمة البطيئة في الهضم، مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة، والتي تستهلك طاقة الجسم أثناء هضمها بدلا من تحويلها إلى طاقة.

4- الأطعمة منخفضة الحديد:

الحديد يساهم في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، ولذلك عندما ينقص في النظام الغذائي الخاص فإن ذلك يقلل من مستويات الطاقة، وبالتالي يزداد الإحساس بالتعب والخمول.

ولذلك ينصح أن يحتوي الغذاء اليومي على كمية مناسبة من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضروات واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.

 5- الأغذية منخفضة السعرات الحرارية:

يسبب تناول هذه الأطعمة بشكل مبالغ فيه، إعطاء الدماغ إشارات بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض (حرق السعرات) وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.

وبالتالي من الأفضل تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، وعد الانتظار حتى الشعور بالجوع الشديد.

6-مشروبات الطاقة:

يظن كثير من الناس أن مشروبات الطاقة في أفضل السبل لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة هذه اعتقاد خاطئ.

فمشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي.

7- الكافيين:

عند تناول المشروبات التي تحتوي على كمية كافيين معتدلة يوميا، فإن ذلك سيكون حتما مفيدا للصحة ويعزز الطاقة، ولكن إذا أضحى المر يعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصة في الأوقات القريبة من النوم، فإن ذلك سيضر الجسم لأنه يقلل من الرغبة في النوم،وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة.

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