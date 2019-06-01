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وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له

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وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له

وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له
http://almnatiq.net/?p=735996
المناطق_الرياض

هدد الداعية وسيم يوسف متابعيه من داخل الإمارات  بالسجن والغرامة لكل من يسئ له او يتهم او غيرها من الإساءات الشخصية.

وجاء تهديد وسيم يوسف عبر صفحته في موقع تويتر قائلاً:  أقسم بالله يمينا مخلصا صادقا ولن أتراجع عنه، كل من يسيء أو يتهم أو يشتم سيتم أخذ الإجراء القانوني ضده.

‏وواصل القسم بقوله : أقسم بعزة الله أني طلبت من الموظفين من الأن البحث عن أي تغريدة تسيء لي من داخل دولة الإمارات .. ورب السماء لن أسقط حقي أبدا .. كما أوكل المحامية مضحية المنهالي برصد الإساءات ورفعها للنيابة العامة والجهات المختصة.

الجدير ذكره ان وسيم يوسف واجه باباً مفتوحاً من الانتقادات والتوبيخ بعد تشكيكه بصحة الإمام البخاري ومسلم.

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