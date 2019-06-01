القبض على كويتية أرسلت لمواطن سعودي رسائل سب وقذف بدون سبب!

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سافر مواطن سعودي يقيم في “الخفجي”، إلى الكويت قبل أيام خصيصا لكي يقاضي صاحب هاتف كويتي أعتاد على الإساءة له برسائل تحمل سبا وقذفا وتهديدا.

ووفقاً لـ”الرأي الكويتية”، قال المواطن السعودي أن صاحب الهاتف استمر في إرسال تلك المسجات على مدار اليوم وفي أوقات متفرقة، ما سبب له قلقاً وقال إنه لا يعرف صاحب الرقم وقام بالاتصال عليه مرات عدة، إلا أن مالكه لم يرد عليه، فقرر أن يسافر للكويت لمعرفة صاحب الهاتف المزعج.

من جهتهم تمكن رجال الأمن بالكويت من الوصول إلى صاحب الرقم وتبيّن أنه يخص “كويتية” وقاموا بالقبض عليها.

وقال مصدر أمني إن بالتحقيق معها أقرّت واعترفت بأنها بالفعل هي مَنْ قامت بإرسال تلك الرسائل إلى هاتف الشاكي، ولم تتوقع أن يحضر إلى الكويت لتسجيل قضية بحقها ولم تبد أسباب إقدامها على هذا الفعل، وجارٍ استكمال التحقيقات معها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.