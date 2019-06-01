احدث الأخبار

7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين
أبرز المواد
 أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !
أبرز المواد
 سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!
أبرز المواد
 استبدال إضاءة أنفاق الدمام بتقنية الـ LED
أبرز المواد
 داعشية تساعد المخابرات الأمريكية في البحث عن البغدادي
أبرز المواد
 انفجارات تهز مصنعا للديناميت وسط روسيا
أبرز المواد
 دوري أبطال أوروبا.. 3 معارك جانبية متوقعة في النهائي
أبرز المواد
 القبض على كويتية أرسلت لمواطن سعودي رسائل سب وقذف بدون سبب!
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنهي جميع طلبات رخص الإنشاء المرسلة من المكاتب الهندسية
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يهنئ ولي العهد على نجاح القمم الثلاث بمكة
أبرز المواد
 مصرع نجم نادي إشبيلية السابق رييس في حادث سير مروع
أبرز المواد
7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين

7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين

أبرز المواد
أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان

أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !

العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !

أبرز المواد
سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!

سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!

أبرز المواد

القبض على كويتية أرسلت لمواطن سعودي رسائل سب وقذف بدون سبب!

القبض على كويتية أرسلت لمواطن سعودي رسائل سب وقذف بدون سبب!
http://almnatiq.net/?p=736002
المناطق_الرياض

سافر مواطن سعودي يقيم في “الخفجي”، إلى الكويت قبل أيام خصيصا لكي يقاضي صاحب هاتف كويتي أعتاد على الإساءة له برسائل تحمل سبا وقذفا وتهديدا.

ووفقاً لـ”الرأي الكويتية”، قال المواطن السعودي أن صاحب الهاتف استمر في إرسال تلك المسجات على مدار  اليوم  وفي أوقات متفرقة، ما سبب له قلقاً وقال إنه لا يعرف صاحب الرقم وقام بالاتصال عليه مرات عدة، إلا أن مالكه لم يرد عليه، فقرر أن يسافر للكويت لمعرفة صاحب  الهاتف المزعج.

من جهتهم تمكن رجال الأمن بالكويت  من الوصول إلى صاحب الرقم وتبيّن أنه يخص “كويتية” وقاموا بالقبض عليها.

وقال مصدر أمني إن بالتحقيق معها أقرّت واعترفت بأنها بالفعل هي مَنْ قامت بإرسال تلك الرسائل إلى هاتف الشاكي، ولم تتوقع أن يحضر إلى الكويت لتسجيل قضية بحقها ولم تبد أسباب إقدامها على هذا الفعل، وجارٍ استكمال التحقيقات معها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

روابط ذات صلة

7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين

7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين
أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان

أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان
العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !

العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*