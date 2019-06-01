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دوري أبطال أوروبا.. 3 معارك جانبية متوقعة في النهائي

دوري أبطال أوروبا.. 3 معارك جانبية متوقعة في النهائي
http://almnatiq.net/?p=736007
المناطق_وكالات

يلتقي ليفربول وتوتنهام اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة إنجليزية، يسعى خلالها الأول إلى تتويج سادس في المسابقة القارية، ويرغب الثاني في رفع كأسها للمرة الأولى في تاريخه.

وفيما يلي عرض لأبرز ثلاث معارك جانبية متوقعة في المباراة التي يستضيفها ملعب “واندا مترو بوليتانو” في مدريد، بدءا من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويرجح أن تكون حاسمة في مسار اللقب:

مواجهة كلوب وبوكيتينو

رجح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، أن تكون المباراة النهائية مواجهة مشاعر وعواطف أكثر منها معركة تكتيكات. لكن التنافس بينه وبين المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب، يتوقع أن يكون فاصلا في تحديد لمن ستؤول الكأس ذات الأذنين الكبيرتين عند صافرة النهاية.

 

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