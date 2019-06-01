احدث الأخبار

وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له
أبرز المواد
 7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين
أبرز المواد
 أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !
أبرز المواد
 سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!
أبرز المواد
 استبدال إضاءة أنفاق الدمام بتقنية الـ LED
أبرز المواد
 داعشية تساعد المخابرات الأمريكية في البحث عن البغدادي
أبرز المواد
 انفجارات تهز مصنعا للديناميت وسط روسيا
أبرز المواد
 دوري أبطال أوروبا.. 3 معارك جانبية متوقعة في النهائي
أبرز المواد
 القبض على كويتية أرسلت لمواطن سعودي رسائل سب وقذف بدون سبب!
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنهي جميع طلبات رخص الإنشاء المرسلة من المكاتب الهندسية
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يهنئ ولي العهد على نجاح القمم الثلاث بمكة
أبرز المواد
وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له

وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له

أبرز المواد
7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين

7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين

أبرز المواد
أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان

أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !

العصور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !

أبرز المواد

انفجارات تهز مصنعا للديناميت وسط روسيا

انفجارات تهز مصنعا للديناميت وسط روسيا
http://almnatiq.net/?p=736008
المناطق_وكالات

أصيب 27 شخصا على الأقل وفقد اثنان جراء 3 انفجارات هزت اليوم السبت مصنع “كريستال” لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث.

من جانبها أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.

روابط ذات صلة

وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له

وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له
7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين

7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين
أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان

أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*