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استبدال إضاءة أنفاق الدمام بتقنية الـ LED

استبدال إضاءة أنفاق الدمام بتقنية الـ LED
http://almnatiq.net/?p=736015
المناطق_متابعات

بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ خطة استبدال المصابيح التقليدية بالأنفاق بحاضرة الدمام إلى LED ، وشمل العمل في مرحلته الأولى نفقي تقاطع الملك فهد مع تقاطع الخليفة أبوبكر الصديق وطريق الملك فهد مع طريق الخليفة عمر بن الخطاب، فيما يجري العمل على استبدال باقي المصابيح في بقية أنفاق حاضرة الدمام.
وبين وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا ، أن العمل يجري من خلال الإدارة العامة للكهرباء والإنارة في استكمال الخطة من أجل استبدال المصابيح في أنفاق تقاطع الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن فهد وكذلك نفق تقاطع الملك فهد مع شارع الأمير نايف ، إلى جانب نفق تقاطع الملك فهد مع شارع الخليفة عثمان بن عفان، حيث سيتم استبدال عدد 1000 فانوس من إجمالي عدد 3 آلاف فانوس سيتم استبدالها، وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك الكهربائي وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في عملية الترشيد.
وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية ماضية في تفعيل مبادرة ترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال استبدال الفوانيس التقليدية إلى تقنية الـ LED في شوارع وأحياء الحاضرة وفي نفس الوقت يتم العمل على استبدال الفوانيس التقليدية إلى تقنية الـ LED في الأنفاق .
تجدر الإشارة هنا إلى أن فوانيس الـ LED تمتاز بطول عمرها مقارنة بالفوانيس التقليدية، حيث تحتاج التقليدية إلى الصيانة المستمرة ما بين 3-4 أشهر ، بينما فوانيس LEDعمرها أطول ولا تحتاج للصيانة إلا بعد ثماني سنوات تقريباً، إلى جانب توفيرها للطاقة الكهربائية واستهلاكها أقل من التقليدية.

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