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سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!

سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!

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سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!

سر بكاء الفتيات الصغيرات في هذه الصورة أثنا جلوس زعيم كوريا الشمالية معهن!
http://almnatiq.net/?p=736016
المناطق_وكالات

نشرت وكالة “تستاك” للأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صورة لزعيم البلاد، كيم جونغ أون، خلال زيارته لمركز رياضي جديد مخصص لتلاميذ المدارس، محاطا بفتيات “يبكين من شدة فرحهم بقدومه”.

وتظهر الصورة كيم جونغ أون جالسا وتبدو على وجهه ابتسامة عريضة، فيما التفت حوله مجموعة من الفتيات الصغيرات بلباس الجمباز، يبكين من شدة تأثرهن بوجود الزعيم معهن.

ولم توضح الوكالة الكورية في نصها الكتابي المرفق مع الصورة سبب بكاء الفتيات، لكن وسائل إعلام دولية علقت على الصورة بأن البكاء في حضرة الزعيم الكوري هو تقليد للتعبير عن الشعور بالفرح بلقاء كيم شخصيا.

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