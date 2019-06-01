الجبيل الصناعية تكمل استعدادها لاستقبال زوارها في اجازة عيد الفطر المبارك

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انهت الهيئة الملكية بالجبيل كامل استعداداتها للاستقبال قاطنيها وزاورها من جميع ارجاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في اجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام . حيث تشهد مدينة الجبيل الصناعيةخلال هذه الفترة حركة سياحية دؤوبة بتميزها بواحة سحرية غناء من المسطحات الخضراء وتكامل فريد في خدماتها .

فقد اهتمت الهيئة الملكية بالجبيل بالمتنزهات والشواطئ بما يخدم الترفيه والسياحة بالمدينة، والتي تعد من أفضل المتنزهات على مستوى المملكة، إذ صممت بأشكال جميلة ومناسبة لروادها ووفرت لها كافة الخدمات التي يحتاج إليها الزوار، ومنها خدمة الإنترنت اللاسلكية ودورات المياه ومواقف السيارات والمظلات وأماكن للجلوس والشواء وصنابير مياه الشرب وممرات للمشاة وألعاب أطفال وملاعب رياضية، ككرة القدم والطائرة والسلة وألعاب الأطفال الخاصة بذوي الهمم وأجهزة للياقة البدنية في المناطق المفتوحة، إضافة إلى توفير مجموعة من المطاعم والمقاهي المتنوعة ومرسى للقوارب.

بالاضافة إلى تخصيص العديد من المنقذين على طول الشواظىء ووضع لوحات إرشادية تحذر من عدم السباحة في المناطق العميقة والخطرة . واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في عملية تنظيف الشواطىء والمنتزهات .

الجدير بالذكر إن الهيئة الملكية بالجبيل شكلت نقلة نوعية في تطوير الشواطئ والمتنزهات والبالغ عددها 16 متنزهاً وشاطئاً مطوراً، والتي تعد جزءاً أساساً من نظام الأماكن المفتوحة، ووظيفتها الأساسية خلق أجواء ترفيهية للعائلات والزوار مثل شاطىء النخيل ، والفنانير ، ودارين ، ومنتزة القناة المائية.ومنتزة نجد

علما بأن مدينة الجبيل الصناعية تزخر بالعديد من المرافق السياحية مثل الفنادق فئات 5 نجوم والمجمعات التجارية التي تحتوي على افضل الماركات العالمية .