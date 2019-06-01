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المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة

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ستخدم أكثر من 72 ألف نسمة عبر 100 كيلو متر طولي و38 ألف توصيلة منزلية...

المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة

المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة
http://almnatiq.net/?p=736033
المناطق_مكة

أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية في أحد أكبر أحياء مكة المكرمة (حي بطحاء قريش)، حيث بلغ عددها (3800) توصيلة منزلية، وربط هذه العقارات المستفيدة بالشبكة العامة بإجمالي أطوال شبكات بلغت أكثر من 100كم طولي ستخدم أكثر من 72000 نسمة.
وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدمية، ورفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة بمنطقة مكة المكرمة والعاصمة المقدسة خصوصًا، مبينًا أن جميع الأعمال تسير وفق الخطط المجدولة لتنفيذها في المدد الزمنية المحددة -بمشيئة الله-.
وأشار إلى أن المشاريع المنفذة هي جزء من حزمة مشاريع تعمل على تنفيذها الشركة في مكة المكرمة وتسير -ولله الحمد-وفق الخطط المعدة لها في العاصمة المقدسة، لافتًا إلى أن الشركة احتفت مؤخرا فيها بخفض نسبة المشاريع المتعثرة إلى صفر٪‏، وذلك حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية لعملائها، بهدف تطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء، وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتلبية احتياجات المواطنين وزوار العاصمة المقدسة.
وبين المهندس عوض القحطاني مدير عام المياه بمدينة مكة المكرمة أن البدء بضخ المياه سيكون تباعًا وعلى مراحل لكامل أجزاء الحي، وأن إجمالي العقارات التي ستضخ المياه إليها خلال الشهر الجاري (للمرحلة الأولى) بلغت 403 عقار.
وناشد المهندس القحطاني العملاء الذين تم وضع ملصق الشركة على عقاراتهم، والمشمولين بالضخ في المرحلة الأولى، والمبين حدود نطاقها بالخارطة المرفقة بأن يقوموا بالتقديم وتحديث البيانات عن طريق الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية ebranch.nwc.com.sa، وتضمين جميع المستندات المطلوبة والموضحة بالملصق. كما تستقبل جميع الاستفسارات عبر قنوات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الرقم الموحد (‪920001744)، وذلك لتقديم جميع الخدمات اللازمة للعملاء الكرام، كما يمكنهم زيارة أقرب فرع خدمات عملاء.

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