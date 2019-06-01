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بلدية الخبر تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد

بلدية الخبر تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد

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بلدية الخبر تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد

بلدية الخبر تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد
http://almnatiq.net/?p=736040
المناطق_الخبر

كثفت بلدية محافظة الخبر حملاتها الرقابية على صالونات الحلاقة ضمن حملة الرقابة البلدية واستعدادات البلدية لعيد الفطر المبارك بهدف التأكد من مدى التزام أصحاب الصالونات بالنظافة العامة واستخدام الأدوات المعقمة ونظافة المواد المستخدمة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة متميزة تتوفر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الحملة تهدف إلى الارتقاء بالوضع الصحي لمحلات الحلاقة، وتعزيز الوعي للمجتمع المحلي والتعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، علاوة على التعريف بالبدائل الممكنة كاستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام لمرة واحدة، واقتناء الزبون لحقيبة أدوات خاصة كخيار أفضل للوقاية، ويشمل برنامج الحملة على تكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية على صالونات الحلاقة والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والوقوف على الممارسات وشرح الأساليب الصحيحة في تعقيم الأدوات، إضافة الى التأكد من وجود البطاقات الصحية لدى العاملين في الصالونات وذلك حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن الحملات التي نظمتها البلدية بينت للعاملين أهمية استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستعمال لمرة واحدة للوقاية من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريقها, إضافة الى التأكد من التزام جميع الصالونات بوضع قائمة تحدد الأسعار في مكان بارز في الصالون, كما تم أخذ التعهد على عدد من الصالونات لوجود ملاحظات عليها.

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