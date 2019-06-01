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شاهد .. مدى النفوذ الإيراني على القرار السياسي العراقي والسوري

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http://almnatiq.net/?p=736045
المناطق-الرياض

نقلت قناة “كلمة” الناطقة باللغة الفارسية مقطعاً لكلمة ألقاها الرئيس الإيراني “حسن روحاني” في إحدى المحافظات الإيرانية وتضمن القطع افتخار روحاني بنفوذ إيران في العراق وسوريا لبنان.
وفي المقطع أعرب روحاني عن استغرابه من النفوذ الإيراني في العراق وسوريا مدعياً أن النفوذ الإيراني يشمل دول المنطقة جميعها.
وزعم روحاني في المقطع أن العمق الاستراتيجي لإيران يصل حتى شرق القارة الهندية في كناية عن افغانستان، ومن الغرب يمتد حتى البحر الأبيض المتوسط كناي عن نفوذ بلاده في إيران ولبنان.
المثير للاستغراب حقيقة أن حديث روحاني في هذا المقطع أكده الموقفين العراقي والسوري من قرارات القمة العربية التي أدانت تدخل إيران في شؤون الدول العربية.

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