احدث الأخبار

أمير جازان يوجه بسرعة إعادة التيار الكهربائي لجميع محافظات المنطقة
أبرز المواد
 المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة
أبرز المواد
 بلدية الخبر تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد
المنطقة الشرقية
 تهيئة 172 جامعاً و31 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 شركة الكهرباء السعودية تعتذر عن انقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية
أبرز المواد
 شاهد .. مدى النفوذ الإيراني على القرار السياسي العراقي والسوري
أبرز المواد
 الجبيل الصناعية تكمل استعدادها لاستقبال زوارها في اجازة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 دراسة: الإنترنت يتقدم على التلفزيون الروسي من حيث عدد المشاهدين
أبرز المواد
 وسيم يوسف يهدد بالسجن والغرامة لكل من يسئ له
أبرز المواد
 7 أطعمة ومشروبات تسبب الكسل والخمول.. من بينها الكافيين
أبرز المواد
 أستاذان بجامعة الملك خالد يقرآن ملامح مرحلة الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 العثور على طفل داخل حاوية قمامة بالكويت !
أبرز المواد
أمير جازان يوجه بسرعة إعادة التيار الكهربائي لجميع محافظات المنطقة

أمير جازان يوجه بسرعة إعادة التيار الكهربائي لجميع محافظات المنطقة

أبرز المواد
المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة

المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة

أبرز المواد
بلدية الخبر تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد

بلدية الخبر تشدد الرقابة على صالونات الحلاقة قبل العيد

المنطقة الشرقية
تهيئة 172 جامعاً و31 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة تبوك

تهيئة 172 جامعاً و31 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة تبوك

أبرز المواد

أمير جازان يوجه بسرعة إعادة التيار الكهربائي لجميع محافظات المنطقة

أمير جازان يوجه بسرعة إعادة التيار الكهربائي لجميع محافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=736065
المناطق_جازان

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل لكافة المحافظات بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأكد مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، حرص وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعتهما الدائمة ، لكل ما يهم المنطقة راحة المواطنين والمقيمين بها خاص في هذا الشهر الكريم ، وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.

وبين أن انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة جاء ضمن انقطاع للتيار شمل جميع أنحاء المنطقة الجنوبية بسبب الاحوال الجوية ، وجاري إعادة التيار تدريجيا بحسب ما افادت به شركة كهرباء منطقة جازان.

روابط ذات صلة

المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة

المياه الوطنية تمدد شبكات المياه لنحو 4 آلاف عقار في مخطط بطحاء قريش بمكة
تهيئة 172 جامعاً و31 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة تبوك

تهيئة 172 جامعاً و31 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة تبوك
شركة الكهرباء السعودية تعتذر عن انقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية

شركة الكهرباء السعودية تعتذر عن انقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*