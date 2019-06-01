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محافظ النعيرية يرعى ختام مسابقة الشهيد الشمري الرمضانية

محافظ النعيرية يرعى ختام مسابقة الشهيد الشمري الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=736067
المناطق_ النعيرية
رعى محافظ النعيرية إبراهيم الخريف الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقة الشهيد علي بن حسن الشمري، التي أقامها مستشفى النعيرية العام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية وذلك في قاعة الاحتفالات الرئيسية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشئون الحكومية والتواصل المؤسسي محمد بن حسن مقيبل، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ووالد الشهيد حسن الشمري والرعاة والداعمين حيث تخلل الحفل آيات من الذكر الحكيم وقصيدة وطنية ألقاها الشاعر مطلق العتيبي بهذه المناسبة، أعقبها كلمة للمدير التنفيذي لمستشفى النعيرية العام حمد القحطاني أشار من خلالها إلى أن إقامة مسابقة الشهيد الشمري تأتي من واقع المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وبدافع التقدير والحب للوطن ولأبنائه البررة المرخصين أرواحهم من أجله، مبينا أن مستشفى النعيرية خص المسابقة الرمضانية التي تقام هذا العام باسم أحد أبطال الوطن، ومنهم الشهيد ـ بإذن الله ـ علي بن حسن الشمري أحد أبناء النعيرية.
واختتمت فعاليات الحفل بتكريم الفائزين في المسابقة والداعمين من رجال الأعمال وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي وأسرة الشهيد علي الشمري، وقدمت إدارة مستشفى النعيرية درعا تكريميا للمدير التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد العزيز الغامدي تستلمه بالإنابة عنه نائب الرئيس التنفيذي للشئون الحكومية والتواصل المؤسسي محمد مقيبل، وكذلك تقديم درعا تذكاريا لمحافظ النعيرية لرعايته المسابقة منذ انطلاقتها وحتى اختتام فعالياتها بتكريم الفائزين في جولتي المسابقة الأولى والثانية.
 يشار إلى أن الفائزين هم: صالح العجمي، عهود الدوخي، سعد الشمري، منى العجمي، هزاع المري، عواطف العجمي، نواف المطيري، تركي الرشيدي، هيفاء المطيري، مها العجمي، عبد الرحمن العازمي، محمد الزعبي، عبد الله العجمي، سلمان العتيبي، فهد النجم، مانع الشمري، ريام العجمي، شريان الشمري، ريم سليمان، أحمد الياس.

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