الاطاحة بسارقي خزانه اموال لمؤسسة بالدمام

قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، واجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على وافد عربي اربعيني ومواطن عشريني بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزانة أمان معدنية من مؤسسة تجارية بحي المنار بمدينة الدمام . حيث تم ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية .

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.