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مدير الجامعة الإسلامية المكلف مهنئًا ولي العهد: عامان من العطاء والنماء

مدير الجامعة الإسلامية المكلف مهنئًا ولي العهد: عامان من العطاء والنماء
http://almnatiq.net/?p=736082
المناطق_المدينة

رفع سعادة مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي باسمه واسم كافة منسوبي الجامعة، التهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي؛ بمناسبة الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد.

وبين أن هذه المناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة سعودية، وهي محطة للتأمل في منجزات وطن على كافة الأصعدة، حيث يشهد بلدنا -ولله الحمد- تنمية زاخرة بالإنجاز والعمل المشرف، والنظر إلى المستقبل برؤية 2030 التي رسمها سموه الكريم لتبقى بلادنا مركزًا مهمًا يمثل ثقلاً سياسيًّا واقتصاديًّا على المستوى الإقليمي والعالمي، ولترفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزز الشفافية والنزاهة، وتبني اقتصاداً طموحاً يركز على تنويع القاعدة الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزّيز مشاركة المجتمع من الجنسين في مسارات التنمية بمختلف أهدافها.

وقال الدكتور العتيبي: لقد كانت الثقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، لسمو ولي العهد وهو الشّاب المقتدر على تولي هذه المهام الجِسَام والمسؤوليات العِظام أثـراً بارزاً في مؤازرة صناعة هذا المستقبل المشرق لبلادنا وأهلها، وأن المملكة في عهد الرخاء تتجه نحو تطور أوسع في كل المجالات، وعجلة التنمية مستمرة وسط حب وولاء صادق من أبناء هذا الوطن في كلّ ميدان. مؤكدًا على أن العطاء والنماء هما العنوان الأبرز منذ تولي سموه الكريم ولاية العهد.

واختتم سعادة مدير الجامعة المكلف تصريحه، سائلاً الله – عزّ وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الغالية الأمن والاستقرار والازدهار.

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