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‏‫ مساجد شرورة تعلن تجهيز مصلى العيد بشرورةو١٢جامع بالمحافظة ومراكزها

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‏‫ مساجد شرورة تعلن تجهيز مصلى العيد بشرورةو١٢جامع بالمحافظة ومراكزها

http://almnatiq.net/?p=736084
المناطق_شرورة
أعلنت إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة شرورة تجهيزها مصلى العيد و  ١٢جامع بالمحافظة ومراكزها حيث ستؤدى الصلاة في تمام الساعة ٥:٣٦ صباحا
وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بشرورة  الشيخ علي بن ناجي الصيعري ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز سائلا الله ان يعيد أعوام عديده على الأمتين العربية والإسلامية
وأضاف تم تجهيز مصلى العيد بشرورة و١٢جامع  استعداد  لصلاة العيد بالمحافظة ومراكزها قد تم تجهيزها  بالفرش والصوتيات.

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