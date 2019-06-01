وكالة شؤون المسجد النبوي تستقبل الزائرين بالهدايا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

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تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة بإدارة شؤون الزيارة من خلال استقبال الزوار بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة بوكالة شؤون المسجد النبوي حسن بن عبدالرحمن مكي، أنه تم تخصيص موقع بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لاستقبال الزوار والترحيب بهم وتوزيع الهدايا عليهم، طيلة شهر رمضان المبارك حيث بلغ عدد الهدايا المقدمة 12125 هدية وحقيبة للزوار، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وفي إطار الخدمات والرعاية الشاملة التي هيئتها الحكومة الرشيدة لقاصدي الحرمين الشريفين.