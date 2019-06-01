الشركة السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الخدمة بالمناطق الجنوبية

المناطق_عسير

الشركة السعودية للكهرباء توضح انه حدث انقطاع للخدمة الكهربائية اليوم السبت الاول من يونيو ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٥:٣٠ بسبب خروج محطة الشقيق البخارية من الخدمة والتي تقوم بتغذية معظم احمال القطاع الجنوبي في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة.

تسبب خروج هذه المحطة بخروج المحطات الاخرى في عسير وجازان ونجران الامر الذي ادى الى انطفاء في معظم اجزاء منطقة عسير والمناطق الاخرى..

الفرق الميدانية تعمل حاليا على اعادة تشغيل هذه المحطات خلال الساعات القادمة..