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الشركة السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الخدمة بالمناطق الجنوبية

الشركة السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الخدمة بالمناطق الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=736089
المناطق_عسير

الشركة السعودية للكهرباء توضح انه حدث انقطاع للخدمة الكهربائية اليوم السبت الاول من يونيو ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٥:٣٠ بسبب خروج محطة الشقيق البخارية من الخدمة والتي تقوم بتغذية معظم احمال القطاع الجنوبي في مناطق عسير وجازان ونجران والباحة.
تسبب خروج هذه المحطة بخروج المحطات الاخرى في عسير وجازان ونجران الامر الذي ادى الى انطفاء في معظم اجزاء منطقة عسير والمناطق الاخرى..
الفرق الميدانية تعمل حاليا على اعادة تشغيل هذه المحطات خلال الساعات القادمة..

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