مدير جامعة بيشة: التاريخ يقف شاهداً على إنجازات الأمير محمد بن سلمان

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أكد معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي على أن التاريخ يقف شاهداً في الذكرى الثانية لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-ولاية العهد، على ما قدمه من إنجازات وعطاء لهذا الوطن، فمنذ توليه أصدر العديد من القرارات وفي وقت قياسي من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، وعمل على وضع الخطط التنموية التي سيجني ثمارها أبناء هذا الوطن الغالي في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى.‪ مؤكداً على أن رؤية المملكة 2030 تعد من أبرز الأفكار السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية التي تُعبر عن النظرة الثاقبة لسموه الكريم.

وقال معاليه إن هذه المناسبة تأتي امتداداً لكل مناسبة وطنية سعيدة تمر على المملكة وهي ترفل بحمد الله تعالى بالأمن والطمأنينة -بفضل الله – ثم بفضل التلاحم المتين بين القيادة والشعب، والذي انعكس واقعاً في تجديد الولاء لولاة أمرنا – حفظهم الله -، واستمراراً لمسيرة التنمية والتقدم وتسابق الإنجازات في شتى المجالات وفق رؤية تؤسس لغدٍ مشرق وزاهر بعطاء القيادة الحكيمة وتفاني أبنائه الأوفياء. ‪

ورفع الدكتور أحمد نقادي التهنئة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منسوبي ومنسوبات جامعة بيشة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثانية لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد.

واختتم معالي مدير جامعة بيشة تصريحه، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، وأن يبارك لهما في عمرهما وعملهما، وأن يديم على مملكتنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها ويكتب النصر والتأييد لجنود الوطن المرابطين، ويقطع عن بلادنا رجس الأعداء والحاقدين وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.