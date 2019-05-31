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أمير الجوف : نجاح قمم مكة المكرمة يؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي

أمير الجوف : نجاح قمم مكة المكرمة يؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي

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أمير الجوف : نجاح قمم مكة المكرمة يؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي

أمير الجوف : نجاح قمم مكة المكرمة يؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي
http://almnatiq.net/?p=736103
المناطق - الجوف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة الثلاثة ” الخليجية والعربية والإسلامية ” التي عُقدت بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة .

وقال سمو أمير منطقة الجوف: “أن نجاح القمم الثلاثة المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة تؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي، وحرصها الدائم على استقرار الأمن في المنطقة والعالم، ودعم القضية الفلسطينية التي تعد القضية الأولى للمسلمين، مؤكداً إدراكها بما تواجهه دول منظمة التعاون الإسلامي من تحديات تهدد أمنها وتزيد من مخاطر التطرف والإرهاب، التي أجمعت دول المنظمة تأكيدها على مواجهة تلك التحديات للحفاظ على أمنها واستقرارها وفتح مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة فيها بما يحقق الحياة الكريمة والرفاه للشعوب الإسلامية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف على الدور الريادي للمملكة والداعم للدول الإسلامية في جميع قضاياها منذ عهد مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، حيث اشاد المؤتمر بدوره – أيده الله – وبالدور الذي يقوم به سمو ولي العهد – حفظه الله – تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وجهودهما المخلصة في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعا سمو الله أن يديم على البلاد العربية والإسلامية أمنها واستقرارها وأن يحفظ بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عده الأمين – حفظهما الله – .

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