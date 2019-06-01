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الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة

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أمير الجوف : نجاح قمم مكة المكرمة يؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي

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الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=736106
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسم أهالي المنطقة , أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على نجاح (قمم مكة) الثلاث.
وقال سموه ” أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح التنظيم وأخص رجال الأمن على جهودهم العظيمة، عاش الملك، عاش الوطن”.

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