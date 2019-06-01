اعتماد نتائج مسابقتي سمو أمير منطقة الجوف وسمو حرمه لحفظ القرآن الكريم وتجويده

الجوف - عبدالعزيز الحموان

اعتمد رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور الشيخ عبدالحكيم بن خالد الحميد النتائج النهائية للفائزين والفائزات بمسابقتي الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن وتجويدة.

وأوضح أن المسابقة سيرعى حفلها مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعد صلاة التراويح بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، فيما ترعى حرم سموه حفل مسابقة سموها بمركز الملك عبدالله الثقافي، وقد تنافس عليهما ما يقارب 60 من أبناء وبنات المنطقة المسجلين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف ، واستمرت المسابقة لثلاثة أيام لستة مسارات لكل مسابقة، وتبلغ قيمة كل مسابقة 130 ألف ريال .

وبين الدكتور الحميد أن نتائج المنافسات التي حصل عليها الشباب حتى سن 24 عاماً جاءات على النحو التالي :

الفرع الأول حصل على المركز الأول أسامة صالح سليمان الراجحي، والمركز الثاني محمد عمر أحمد الأحمد، والمركز الثالث فواز فايز صالح البليهد.

الفرع الثاني المركز الأول راشد حسن حمد الناشري، المركز الثاني حمود عبدالعزيز حمود ضيف الله، المركز الثالث جهاد فواز صالح البليهد.

الفرع الثالث المركز الأول خالد سعد هويش الفهيقي، المركز الثاني محمد هايل فاضل الرويلي، المركز الثالث عبدالرحمن ضيف الله ديبان الشراري.

الفرع الرابع المركز الأول يامن محمد غثوان الشمري، المركز الثاني عبدالله صالح مليح العازمي، المركز الثالث مالك رجاء سالم العنزي.

الفرع الخامس المركز الأول عبدالعزيز مفرح طويرش الرويلي، المركز الثاني عبدالله محمد علي الشراري، المركز الثالث معاذ ضيف الله دبيان الشراري.

الفرع السادس المركز الأول عمار مجيد محمد الرويلي، المركز الثاني معاذ خليل ابراهيم العلي، المركز الثالث مالك محمد عبدالكريم الدرعان .

فيما بين الدكتور الحميد أن نتائج مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن جاءت على النحو التالي:

الفرع الأول المركز الأول بيادر خلف والم الشمري، المركز الثاني والثالث تم حجبهما لعدم وجود مرشحة.

الفرع الثاني المركز الأول ابيه محمد بدوي الكثيري، المركز الثاني والثالث تم حجبهما لعدم وجود مرشحة.

الفرع الثالث المركز الأول إسراء فهد سعد الزارع، المركز الثاني أحلام عبدالسلام عبدالله السعدون، المركز الثالث سحر حمدان خالد الشمري.

الفرع الرابع المركز الأول رحاب محمد ابراهيم العلي، المركز الثاني دانه حمدان عبدالله الرويلي، المركز الثالث هبه عبدالمصلح صالح الفهد .

الفرع الخامس المركز الأول نوف أشرف ثامر المسعود، المركز الثاني أمجاد حامد لويزان الشراري، المركز الثالث نوره صالح عبدالمصلح البادي .

الفرع السادس المركز الأول صبا زيد عبدالمصلح المنديل، المركز الثاني الجوهرة بدر عبدالعزيز الغريري، المركز الثالث أميرة نواف عبدالكريم الشمري .

وقدم الدكتور الحميد التهنئة للفائزين والفائزات بهذه بهاتين المسابقتين المباركتين ، داعياً الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين وأن ينفعهم

بعلمهم، وأن يجزي سمو أمير منطقة الجوف وسمو حرمه على دعمهما لحفظة كتاب الله عز وجل، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سمويهما.