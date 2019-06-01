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«تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم

«تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم

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«تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم

«تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم
http://almnatiq.net/?p=736139
المناطق - الباحة
واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”بمنطقة الباحة ، تنفيذ مشروعها الخيري،لتفريج كربات النزلاء الغارمين؛ حيث نجحت جهود اللجنة في هذا الشهر المبارك ، في إنهاء معاناة 12سجناء موقوفين بالسجن العام بالباحة على خلفية قضايا حقوق خاصة وذلك بعدما دفعت المديونيات المترتبة عليهم والتي بلغت (428،461) ألف ريال.
كما قامت اللجنة بتوزيع (181) سلة غذائية في رمضان بمبلغ وقدرة (139،400)مائة وتسعة وثلاثون الف وأربع مائة ريال .
وقال رئيس اللجنة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيله ان السداد جاء عن طريق دعم قدمتهامؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية و الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في هذا الشهر المبارك دعماً للمبادرات الكريمة وتعزيز دور التكافل والترابط بين أفراد المجتمع.
وحث آل نسيله رجال الأعمال وأهالي المنطقة للمساهمة في تحقيق أهداف ورسالة تراحم الباحة.
مبيناً آل نسيله أن مثل هذه الأعمال الخيرية تعزز قيمة الانتماء للوطن وتؤكد المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع.
وختم آل نسيله تصريحه بالدعاء أن يظل مجتمعنا السعودي ينعم بهذا التكاتف والتعاون والتراحم وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ  خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو أمير منطقة الباحة الرئيسي الفخرى للجنة تراحم الباحة وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.

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