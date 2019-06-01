بلدية تيماء تنفذ جولات تفتيشية على مراكز التزيين النسائية بالمحافظة

تيماء - محمد العنزي

أنهت بلدية محافظة تيماء ممثلة بالقسم النسوي جولاتها التفتيشية المكثفة على مراكز التزيين النسائية والمشاغل بالمحافظة شملت زيارات مركز للتزيين النسائي والمشاغل .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية فواز العنزي أن الجولات هدفت إلى التأكد من سلامة مستحضرات التجميل ونظافة الفرش وصلاحية صبغات الشعر بالإضافة إلى التأكد من الاشتراطات الصحية للعاملات بالمنشآت مؤكد إلى أن هذه الجولات جاءت حرصاً من الأمانة على تكثيف الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة تزامناً مع قرب يوم عيد الفطر المبارك.

وذكر ان المراقبات قامو بجولات مكثفه خلال بداية الحملة واسفرت تلك الجولات على فرض 12 انذار 3 تهعدات ومصادرات 48 أدوات تجميل .

وأكد العنزي انه في حال وجود أي مخالفه صحية الإبلاغ عنها وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبة على ملاك المنشآت بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلكين وحمايتهم .