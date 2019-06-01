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قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين

قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين

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قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين

قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين
http://almnatiq.net/?p=736147
المناطق - متابعات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية يتراجع دور الصغار والمخربين.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي”، لافتا إلى أن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني.

وكانت القمتان الخليجية والعربية الطارئتان اللتان عقدتا في مكة المكرمة، ليل الخميس، قد رفضتا تدخلات إيران، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.

وأجمع قادة الدول العربية في كلماتهم خلال القمة الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة، ليل الخميس، على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وقبيل القمة العربية، طالبت القمة الخليجية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني، ومنع إيران من الحصول على القدرات النووية.

وشدد البيان الختامي على ضرورة أن تلتزم إيران بالقوانين والمواثيق الدولية.

كما دان هجمات الميليشيات الحوثية على خطي نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية قبالة المياه الإقليمية للإمارات.

وأكد بيان القمة الخليجية، على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه.

واستضافت مكة المكرمة قمة خليجية وعربية طارئتين وثالثة إسلامية يومي الخميس والجمعة.

 

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