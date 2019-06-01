احدث الأخبار

سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة
أبرز المواد
 قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين
أبرز المواد
 بلدية تيماء تنفذ جولات تفتيشية على مراكز التزيين النسائية بالمحافظة
منطقة تبوك
 «تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم
منطقة الباحة
 اعتماد نتائج مسابقتي سمو أمير منطقة الجوف وسمو حرمه لحفظ القرآن الكريم وتجويده
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تحصل على الاعتماد المؤسسي من NCAAA بعد استيفائها المعايير المطلوبة
منطقة الجوف
 بلدية ضباء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 تحت شعار (عيدنا لمة) .. بلدية الأحمر : برامج متنوعة للأهالي والمقيمين في إحتفال عيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
 «قطار الحرمين»… رفاهية على طريق الأنبياء
أبرز المواد
 انقطاع التيار فى المناطق الجنوبية.. والكهرباء تعتذر للمواطنين
أبرز المواد
 مدني مكة يطبق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار
منطقة مكة المكرمة
 الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة

سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة

أبرز المواد
قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين

قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين

أبرز المواد
بلدية تيماء تنفذ جولات تفتيشية على مراكز التزيين النسائية بالمحافظة

بلدية تيماء تنفذ جولات تفتيشية على مراكز التزيين النسائية بالمحافظة

منطقة تبوك
«تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم

«تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم

منطقة الباحة

سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة

سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=736152
المناطق - وكالات

بعد توجه وفد بلاده للمشاركة في قمم مكة التي عقدت على مدى يومين في السعودية، غرّد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى الأسباب التي تقف وراء مشاركة بلاده في القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة.

وقال رئيس الدبلوماسية القطرية إن بلاده تشارك في هذه القمم، “دعما للعمل العربي والإسلامي المشترك”، إلا أن وسائل إعلام أميركية أكدت أن المشاركة القطرية أتت بضغط من الولايات المتحدة.

فقد أوضحت شبكة “سي إن إن” الأميركية في تقرير عن القمم الثلاث أن ضغطا أميركيا مورس على قطر من أجل دفعها إلى إرسال وفد رفيع المستوى للمشاركة فيها ووقف التحريض عليها.

كما نقلت الشبكة الأميركية عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب طلبت من قطر التوقف عن الاتصال بالجانب الإيراني ووقف محاولات الوساطة بين الجانبين.

وأشارت إلى أنه عند استقبال الزعماء المشاركين في القمتين العربية والخليجية، كان رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، هو الوحيد الذي اكتفى الملك سلمان بالسلام عليه، دون أي تبادل للقبل حسب التقاليد المعتادة.

إلى ذلك، رأت أنه على الرغم من أن رئيس الوزراء القطري لم يتواصل كثيراً مع القادة المجتمعين حول طاولة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن آل ثاني أيد الملك سلمان قائلاً: “تأتي مشاركتنا من منطلق دعمنا للانضمام إلى العرب والإسلام والعمل على أمننا المشترك والاستقرار”.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ”سي إن إن” أن سر تبدل الموقف القطري من ناقد للقمم في السعودية والتحريض على عدم حضورها، إلى المشاركة بتمثيل رفيع، يعود إلى طلب الإدارة الأميركية من الدوحة عدم التغيب والمشاركة بإيجابية في القمة.

يذكر أن القمتين العربية والخليجية بالإضافة إلى القمة الإسلامية خرجت بموقف موحد من الاعتداءات الإيرانية، داعية المجتمع الدولي إلى وقف ممارسات النظام الإيراني، الذي لا يكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة.

روابط ذات صلة

قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين

قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين
«قطار الحرمين»… رفاهية على طريق الأنبياء

«قطار الحرمين»… رفاهية على طريق الأنبياء
انقطاع التيار فى المناطق الجنوبية.. والكهرباء تعتذر للمواطنين

انقطاع التيار فى المناطق الجنوبية.. والكهرباء تعتذر للمواطنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*