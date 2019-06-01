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رئيس الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد

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رئيس الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد

رئيس الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=736155
تبوك - علي العميري
رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد
وقال الدكتور القاسم في الذكرى الثانية لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله نستلهم الكثير من المعاني الوطنية السامية والانتماء الصادق لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة، ونجدد العهد والولاء والتكاتف مع قيادتنا الرشيدة لنخطو جميعًا تجاه المستقبل المشرق”.
وأضاف معاليه: إن ما تشهده المملكة من نهضة حضارية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تحققت تحت لواء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هي مرحلة استثنائية تستلزم على الجميع المضى قدما في استكمال هذه المسيرة الرائدة لتحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030
وأكد الدكتور القاسم أن ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- من مشروعات تنموية كبرى ونهضة شاملة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتنموية سيعزز من دور المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها الفائقة على قيادة العالم الإسلامي والعربي ودورها المحوري بالمنطقة في مواجهة التحديات الراهنة وحضورها الفاعل في جميع القضايا الإقليمية والدولية.
واختتم معاليه: ” ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ‏وأن يديم  على هذه البلاد المباركة نعمة أمنها وأمانها والاستقرار والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء هذا الوطن المخلصين”.

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