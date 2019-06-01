احدث الأخبار

“المهنيين السودانيين”: جهات تريد إثارة العنف بالاعتصام
أبرز المواد
 رئيس جمهورية النيجر يغادر جدة
أبرز المواد
 ملك مملكة البحرين يغادر جدة
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد
منطقة تبوك
 سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة
أبرز المواد
 قرقاش : مع نهوض الدور السعودي يتراجع دور الصغار والمخربين
أبرز المواد
 بلدية تيماء تنفذ جولات تفتيشية على مراكز التزيين النسائية بالمحافظة
منطقة تبوك
 «تراحم» الباحة تطلق سراح 12 سجناء وتوزع 181 سلة غدائية لاسر السجناء والمفرج عنهم
منطقة الباحة
 اعتماد نتائج مسابقتي سمو أمير منطقة الجوف وسمو حرمه لحفظ القرآن الكريم وتجويده
منطقة الجوف
 جامعة الجوف تحصل على الاعتماد المؤسسي من NCAAA بعد استيفائها المعايير المطلوبة
منطقة الجوف
 بلدية ضباء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 تحت شعار (عيدنا لمة) .. بلدية الأحمر : برامج متنوعة للأهالي والمقيمين في إحتفال عيد الفطر المبارك
منطقة الرياض
“المهنيين السودانيين”: جهات تريد إثارة العنف بالاعتصام

“المهنيين السودانيين”: جهات تريد إثارة العنف بالاعتصام

أبرز المواد
رئيس جمهورية النيجر يغادر جدة

رئيس جمهورية النيجر يغادر جدة

أبرز المواد
ملك مملكة البحرين يغادر جدة

ملك مملكة البحرين يغادر جدة

أبرز المواد
رئيس الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد

رئيس الهلال الأحمر يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد

منطقة تبوك

“المهنيين السودانيين”: جهات تريد إثارة العنف بالاعتصام

“المهنيين السودانيين”: جهات تريد إثارة العنف بالاعتصام
http://almnatiq.net/?p=736164

قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف أحمد المصطفى، إن المجلس العسكري الانتقالي تجاوز اللجنة الأمنية المشتركة وهي بلا قيمة عنده. واتهم عناصر من النظام السابق بإثارة العنف في منطقة الاعتصام.

وأوضح المصطفى أن تجمع المهنيين لن يسمح باتخاذ الفوضى بشارع النيل ذريعة لفض الاعتصام، مؤكدا أن شارع النيل ليس جزءا من منطقة الاعتصام وخارج حدودها.

كما اتهم جهات بأن لها مصلحة في إثارة العنف في منطقة الأحداث، أولها سَدنة النظام السابق، على حد تعبيره. مؤكدا أن تجمع المهنيين لم ولن يسمح باستخدام العنف.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بأن الأمن السوداني، أغلق السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.

وفي التفاصيل، أغلقت الشرطة العسكرية السودانية شارع النيل من أسفل جسر “المك نمر”، ذلك الطريق الذي يؤدي إلى منطقة أخرى أسفل جسر آخر بجوار جامعة الخرطوم.

وشهد ذلك الطريق حوادث عنف وقتل ونهب لأيام عدة، وهي منطقة خارجة عن السيطرة، وتباع فيها المخدرات، كما أنها غدت موقع شكوى عدد كبير من المعتصمين والجيش والأجهزة الأخرى.

روابط ذات صلة

رئيس جمهورية النيجر يغادر جدة

رئيس جمهورية النيجر يغادر جدة
ملك مملكة البحرين يغادر جدة

ملك مملكة البحرين يغادر جدة
سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة

سي أن أن : المشاركة القطرية بقمم مكة أتت بضغط من الولايات المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*