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رئيس جمهورية أفغانستان يغادر جدة

رئيس جمهورية أفغانستان يغادر جدة
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المناطق - واس

غادر فخامة الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.
وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي، ومندوب عن المراسم الملكية.

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