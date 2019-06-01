رئيس هيئة الرياضة يُشيد بجهود جمعية الكشافة في خدمة المعتمرين

مكة تامكرمة - مبارك الدوسري

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة, بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والمصلين والصوام والزائرين لبيت الله الحرام ، وما يقدمونه من أعمال تطوعية مع عدداً من الجهات ذات العلاقة .

جاء ذلك خلال مشاركة سموه تناول وجبة الإفطار يوم أمس في مبادرة ” سفرة الكشاف ” التي تُقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في الساحات الخارجية للحرم المكي لتفطير الصائمين من المعتمرين والمصلين وكشافة القطاعات المختلفة للجمعية الذين يقومون بخدمة المعتمرين بالإضافة الى القادمين للعمرة من الكشافة والقادة والرواد الكشفيين .

من جهته عبر نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن شكره لسموه على مشاركة الكشافة وجبة الإفطار وإشادته بجهودهم والتي ستكون مُحفزاً لهم فيما تبقى من أعمال تطوعية خدمية خلال هذا الشهر الفضيل.