رئيس جمهورية مالي يغادر جدة

رئيس جمهورية مالي يغادر جدة

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رئيس جمهورية مالي يغادر جدة

رئيس جمهورية مالي يغادر جدة
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المناطق - واس

غادر فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي ، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد، ومندوب عن المراسم الملكية.

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