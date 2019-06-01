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خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب أفريقيا بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالانتخابات البرلمانية وتوليه ولاية جديدة رئيساً

خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب أفريقيا بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالانتخابات البرلمانية وتوليه ولاية جديدة رئيساً

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب أفريقيا بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالانتخابات البرلمانية وتوليه ولاية جديدة رئيساً

خادم الحرمين الشريفين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب أفريقيا بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالانتخابات البرلمانية وتوليه ولاية جديدة رئيساً
http://almnatiq.net/?p=736191
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، هنأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالانتخابات البرلمانية وتولي فخامته ولاية جديدة رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا.
وتمنى خادم الحرمين الشريفين لفخامته التوفيق وللشعب الجنوب أفريقي الصديق المزيد من التقدم.
وقد عبر فخامة الرئيس الجنوب أفريقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبدياً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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