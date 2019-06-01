رئيس جمهورية المالديف يغادر جدة

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غادر فخامة رئيس جمهورية المالديف الرئيس ابراهيم محمد صالح ، جدة اليوم ،عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، رئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومندوب عن المراسم الملكية .