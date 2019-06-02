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بسبب انقطاع الكهرباء .. زحام شديد بمحطات الوقود والصرافات الآلية العاملة جنوبي المملكة

http://almnatiq.net/?p=736213
المناطق - متابعات

تسبّب انقطاع التيار بأغلب أحياء خميس مشيط وجازان ونجران، مساء اليوم السبت، في زحام شديد لبعض محطات الوقود والصرافات الآلية التي لم ينقطع عنها التيار في تلك المناطق. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الزحام الشديد من الجمهور وتراكم المركبات المتوقفة في طوابير طويلة أمام محطات الوقود والصرافات الآلية العاملة، نظراً لانقطاع التيار بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جانبها، قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذاراً للمشتركين عن الانقطاع الحاصل، مؤكدة أن فرقها الفنية الميدانية استطاعت إعادة 60% من الخدمة، وتعمل على إعادتها بشكل كامل.

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